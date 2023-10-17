Армения не собирается выходить из ОДКБ и ЕАЭС

Армения не рассматривает возможность выхода из ЕАЭС и ОДКБ. Об этом на брифинге заявил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, соратник премьер-министра Никола Пашиняна Саргис Ханданян.

«В настоящее время мы не обсуждаем данный вопрос», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Армянские власти не раз заявляли, что страна не намерена выходить из ОДКБ. При этом некоторые официальные лица, в том числе и сам Никол Пашинян, заявляли, что «ОДКБ выходит из Армении».