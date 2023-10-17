Китай осудил взрыв в больнице в Газе, но не назвал его виновников

Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением в связи со взрывом в больнице Аль-Ахли в секторе Газа.

Официальный Пекин осудил «нападение» на больницу, но прямо не обвинил в нем ни Израиль, ни палестинских боевиков, передает BBC.

«Китай потрясен и решительно осуждает нападение на больницу в Газе, которое привело к огромным жертвам, — сказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Власти Китая призвали «к немедленному прекращению огня и боевых действий. Мы призываем предпринять все возможные усилия для защиты мирного населения и предотвращения еще более ужасной гуманитарной катастрофы».