Китай осудил взрыв в больнице в Газе, но не назвал его виновников
Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением в связи со взрывом в больнице Аль-Ахли в секторе Газа.
Официальный Пекин осудил «нападение» на больницу, но прямо не обвинил в нем ни Израиль, ни палестинских боевиков, передает BBC.
«Китай потрясен и решительно осуждает нападение на больницу в Газе, которое привело к огромным жертвам, — сказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.
Власти Китая призвали «к немедленному прекращению огня и боевых действий. Мы призываем предпринять все возможные усилия для защиты мирного населения и предотвращения еще более ужасной гуманитарной катастрофы».