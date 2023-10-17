Согласно информации издания, активная поддержка Западом действий Израиля против ХАМАС подрывает многомесячные усилия ЕС и США по изоляции России на международной арене. После начала вторжения России в Украину в 2022 году Запад стремился к сотрудничеству с государствами Глобального юга, такими как Индия, Бразилия и Южная Африка.

Financial Times (FT) указывает, что война между Израилем и ХАМАС ослабила попытки Запада привлечь поддержку стран Глобального юга. Это в свою очередь сказалось на формировании единой позиции по вопросу о вторжении России в Украину.

Однако, как цитирует FT, высокопоставленный дипломат из страны G7 заявил: «Мы определенно проиграли битву на Глобальном юге. Вся работа, которую мы проделали с Глобальным югом [по Украине], была потеряна... Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают».

FT подчеркивает, что многие развивающиеся страны исторически поддерживали палестинцев, что также влияет на их позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

Дипломат, общаясь с FT, подчеркнул двойные стандарты в подходе к Украине и сектору Газа: «То, что мы говорили об Украине, должно быть применимо и к сектору Газа. В противном случае мы потеряем весь наш авторитет».