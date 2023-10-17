Боррель о едином подходе к Украине и сектору Газа

Европейский союз не может закрыть глаза на блокаду сектора Газа, в результате чего в осажденный анклав прекращена подача воды. Это явное нарушение международного права. Как передает The Telegraph, об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Приостановка подачи воды в населенный пункт, находящийся в осаде, противоречит международному праву. Мы не можем с этим смириться», — заявил он в Европарламенте в Страсбурге.

Он добавил, что такая же позиция была у ЕС, когда дело шло об Украине, где российские войска осаждали населенные пункты и прекращали водоснабжение. По мнению Борреля, такая же позиция должна применяться и в отношении Газы.

«Ясно заявлено, что лишение находящейся в осаде общины элементарного водоснабжения противоречит международному праву как в Украине, так и в Газе. И если мы не можем об этом заявить во всеуслышание в отношении обоих мест, нам не хватит морального авторитета, чтобы быть услышанными», — сказал Боррель.