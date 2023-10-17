Гурбана Гурбанова наградят в Будапеште

Азербайджанский специалист стал одним из победителей премии 2022 Fair Play Award. Она вручается Международным комитетом Fair Play в четырех номинациях. Гурбан Гурбанов победил в категории Jean Borotra World Fair Play Career Award. Данная номинация носит имя знаменитого французского теннисиста Жана Боротра. Победителями в ней объявляются люди из мира спорта, оставившие за свою карьеру большой след в «Честной игре».

Гурбанов удостоился этой награды за свой поступок в матче против французского «Марселя», который состоялся в феврале 2022 года. Напомним, в ответной игре раунда плей-офф Лиги конференций при счете 1:0 в пользу «Марселя» нападающий «Карабаха» Ибрахима Ваджи забил гол рукой. Системы VAR в матчах Лиги конференций тогда не было, а польский арбитр нарушения не увидел и гол засчитал. Французы активно протестовали, но судья менять своего решения не собирался. В этот момент Гурбан Гурбанов подозвал к себе Ваджи и капитана Максима Медведева, после чего Ваджи и Медведев сообщили рефери, что гол был забит рукой. В результате гол был отменен.