В рамках антиизраильской пропагандистской кампании сторонники ХАМАС представили родителей солдат, собравшихся на церемонию приведения к присяге в одной из воинских частей азербайджанской армии, как «палестинцев, бегущих из Газы». На этот факт обратил внимание сайт faktly.in, проверяющий подлинность информации в интернете.

Один из сторонников ХАМАС поделился видео, на котором большая группа людей движется по открытому пространству, и написал, что это палестинцы, спасающиеся от авиаударов Израиля. Видео стало «вирусным» в сети.