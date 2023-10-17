Чем сторонникам ХАМАС не угодили азербайджанцы? фото
В рамках антиизраильской пропагандистской кампании сторонники ХАМАС представили родителей солдат, собравшихся на церемонию приведения к присяге в одной из воинских частей азербайджанской армии, как «палестинцев, бегущих из Газы». На этот факт обратил внимание сайт faktly.in, проверяющий подлинность информации в интернете.
Один из сторонников ХАМАС поделился видео, на котором большая группа людей движется по открытому пространству, и написал, что это палестинцы, спасающиеся от авиаударов Израиля. Видео стало «вирусным» в сети.
Однако, исследовав видео в интернете, сайт установил, что эти люди на самом деле являются родителями солдат, которые собрались на церемонию приведения к присяге. Она прошла в одной из воинских частей азербайджанской армии в августе 2023 года. Так, видеозапись была распространена на YouTube несколькими азербайджанскими информационными ресурсами. Видео было выложено в сеть в августе 2023 года.
Напомним, до этого сторонники ХАМАС опубликовали в социальных сетях кадры ареста азербайджанскими правоохранительными органами лидеров сепаратистских армян Карабаха и представили их как «израильских генералов, захваченных боевиками ХАМАС». Эти кадры собрали сотни тысяч просмотров.