Нетаньяху: «Борьба с ХАМАС будет трудной и долгой»

Противостояние Израиля с палестинской радикальной организацией ХАМАС в секторе Газа будет трудным и долгим. Для еврейского государства это «война другого рода с противником другого рода», но израильтяне одержат в ней верх. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, прибывшим в Израиль с визитом.

Обращаясь к Байдену, Нетаньяху подчеркнул, что правительство его страны, представители которого также присутствовали на встрече, «едино и решительно настроено на то, чтобы привести Израиль к победе».

«Это будет война другого рода, потому что ХАМАС - это враг другого рода», - сказал премьер, добавив, что для Израиля «путь к победе будет долгим и трудным».