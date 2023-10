Подоляк рассказал об успешном применении ракет ATACMS

В результате первого применения Украиной дальнобойных ракет ATACMS ВСУ уничтожили около дюжины российских вертолетов и склад боеприпасов.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал данное событие на своей странице в Х, отметив «безупречный результат работы ATACMS».

«Вывод? Дальнобойные ракеты (…) позволяют нам с хирургической точностью разрушать логистику оккупационных сил и облегчать ситуацию на линии фронта. Чем больше дальнобойных ракет различных модификаций у Вооруженных сил, тем меньше снарядов попадет по украинским защитникам и городам. Больше людей вернутся домой живыми. И тем быстрее закончится «эра нестабильности и хаоса», в которую Россия втягивает мир», — отметил Подоляк.

