В Армении не увидели «ничего сенсационного» в словах Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не называл конкретной страны, сказал замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, комментируя обвинения Пашиняна в адрес союзников.

Накануне во время своего выступления в Европарламенте Пашинян заявил, что союзники Армении по безопасности якобы делали публичные призывы к смене власти в стране, при этом он не указал, кого имеет в виду.

«Здесь… никаких сенсационных заявлений не делалось. В заявлении не упоминалась конкретная страна. Говорилось о некоторых из наших союзников… В первой части говорилось о разочаровании, но не указывался конкретный союзник», - цитируют армянские СМИ Ованнисяна.

Пашинян также сообщил, что Армения готова быть еще ближе к Евросоюзу, насколько ЕС посчитает это возможным.

Ранее в среду, 18 октября, высокопоставленный источник в Москве заявил российским СМИ, что расценивает выступление Пашиняна в Европарламенте как «безответственное и провокационное», особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений.