Названо число жертв обстрела больницы в Газе

Министерство здравоохранения в подконтрольной ХАМАС Газе сообщило, что в результате обстрела больницы Аль-Ахли в палестинском анклаве минувшей ночью погиб 471 человек.

Всего с начала нападения ХАМАС на Израиль число погибших палестинцев возросло до 3 300, отметили в министерстве. Еще 13 тысяч человек ранены.

По меньшей мере 1 300 израильтян стали жертвами боевиков ХАМАС, еще 199 человек удерживаются в заложниках в секторе Газа.