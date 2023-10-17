Армия обороны Израиля сообщила, что вновь наносит удары по целям в Ливане в ответ на обстрел противотанковыми ракетами районов на границе.

*** 17:12

Военное крыло ливанского шиитского движения «Хезболла» взяло на себя ответственность за нападение на израильский танк на границе между Израилем и Ливаном рано утром в эту среду.

Согласно заявлению «Хезболлы», прямым ударом был поражен танк «Меркава», в результате чего «погибли и были ранены члены экипажа» боевой машины, передает 18 октября базирующийся в Бейруте телеканал Al-Manar.