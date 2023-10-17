Эрсин Татар: Северный Кипр получил большую поддержку от Азербайджана

Поддержка президента Ильхама Алиева, его выступления, заявления для доведения правды о Северном Кипре до всего мира очень важны для Северного Кипра. Об этом в интервью АзерТАдж сказал президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар.

«…Наши встречи здесь оказывают большую поддержку защите прав турок Северного Кипра. Весь мир уже считает, что наряду с Турцией Азербайджан тоже находится рядом с турками Северного Кипра. В Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества много дружественных нам стран. Однако западный мир под влиянием находящихся в регионе греков отказывается от сотрудничества с нами», - заметил Татар.

Президент Северного Кипра отметил, что поддержка, оказываемая президентом Ильхамом Алиевым, «очень важна и ценна для нас»: «Этот наш визит является историческим. Мы получили большую поддержку и благодарны президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за эту поддержку».