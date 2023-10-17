Ханкендинская городская школа №4, расположенная в период армянской оккупации в поселке Рамана Сабунчинского района Баку, после 34 лет возвращается в свое прежнее здание.

Телеканал Education TV подготовил сюжет о школе. В сюжете упоминается, что указанное учебное заведение начало свою деятельность в 1945 году. Однако с 1988 года школу, где обучались 700 учеников и работало более 60 учителей, пришлось закрыть. После 25-летнего перерыва, в 2012 году указом президента Ильхама Алиева деятельность школы была возобновлена в Баку.