Германия перебросила элитный спецназ для возможной операции в Газе

На Кипр прибыли бойцы подразделения специального назначения Бундесвера. Туда же доставлена их амуниция, сообщает BILD.

Там же сосредоточили спецназ ВМС Германии, который называют «боевыми пловцами». Их могут использовать при проведении операции с моря. Мобилизовано и спецподразделение федеральной полиции, занимающееся освобождением заложников. Также Бундесвер сосредоточил в регионе военно-транспортные самолеты.

«Мы на низком старте и готовы к любым вариантам», — заявили в правительстве ФРГ.

Потенциальные цели возможной операции — освобождение немецких заложников из плена ХАМАС, эвакуация всех граждан Германии из сектора Газа или из Ливана.