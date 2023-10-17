Появились кадры пуска MGM-140 ATACMS (с залпом из 6 ракет) Вооруженными силами Украины.

На фоне слышен разговор украинских бойцов.

Как ранее сообщал The Washington Post, для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске силы обороны Украины использовали 18 ракет ATACMS.

Это первое известное применение этих ракет в Украине. По данным Сил специальных операций, было уничтожено девять российских вертолетов, а также другая военная техника и личный состав россиян.

После этого президент России Владимир Путин предложил США "забрать назад ATACMS и другое вооружение".