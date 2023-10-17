Так украинцы запускали смертоносные ракеты видео
Появились кадры пуска MGM-140 ATACMS (с залпом из 6 ракет) Вооруженными силами Украины.
На фоне слышен разговор украинских бойцов.
Как ранее сообщал The Washington Post, для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске силы обороны Украины использовали 18 ракет ATACMS.
Это первое известное применение этих ракет в Украине. По данным Сил специальных операций, было уничтожено девять российских вертолетов, а также другая военная техника и личный состав россиян.
После этого президент России Владимир Путин предложил США "забрать назад ATACMS и другое вооружение".
October 18, 2023