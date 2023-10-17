Али Асадов встретился с главным судьей Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией Верховного суда Турции во главе с председателем суда Мехметом Акарджа, сообщила пресс-служба Кабмина.

В ходе встречи было отмечено, что «братские и союзнические отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах».

Асадов и Акарджа подчеркнули, что продолжение сотрудничества между судебно-правовыми органами Азербайджана и Турции как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, а также проведение регулярных обменов опытом будет выгодно обеим сторонам.

На встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Баку и Анкарой в области инвестиций, энергетики, транспорта и транзита и многих других сферах.