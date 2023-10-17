Россия предложила осудить в своих поправках к резолюции СБ ООН по израильско-палестинскому конфликту удар по больнице в секторе Газа, проект отклонили США, Британия и Албания.

В ответ постпред России в ООН Владимир Небензя обвинил Вашингтон «в лицемерии и двойных стандартах».

«Голосование расставило все точки над i, делегации, которые не поддержали наши поправки, выступили против прекращения кровопролития на Ближнем Востоке».

Вместе с тем Россия воздержалась от голосования по резолюции Бразилии касательно израильско-палестинского конфликта (против перемещения гражданского населения на юг сектора Газа), США проголосовали против и заблокировали резолюцию.