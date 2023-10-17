Байден заявил, что родился в Израиле

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль был создан для безопасности евреев всего мира, и он также родился там.

«Мир смотрел тогда, и ничего не делал, мы не станем стоять в стороне и просто смотреть снова. Седьмое октября стало самым серьезным актом насилия против евреев со времен Второй мировой войны и Холокоста», -заявил президент США.

Байден пообещал на этой неделе обратиться к Конгрессу США за пакетом помощи Израилю. Также он объявил о гуманитарной помощи США в 100 миллионов долларов для сектора Газа и Западного берега реки Иордан.