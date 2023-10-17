Саудитов попросили срочно покинуть Ливан
Саудовская Аравия посоветовала своим гражданам в Ливане немедленно покинуть страну, сообщило посольство королевства в Бейруте.
«Посольство Королевства Саудовская Аравия в Ливанской Республике внимательно следит за развитием текущих событий в южном Ливане, призывая всех граждан соблюдать запрет на поездки и немедленно покинуть территорию Ливана для тех, кто в настоящее время в Ливане», - говорится в сообщении.
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