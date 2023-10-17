Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия во внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров в Джидде встретился с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом, сообщили в МИД.

Собеседники обсудили вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества между двумя странами, вопросы многостороннего регионального сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе.

Байрамов подробно рассказал о ситуации в регионе в постконфликтный период, перспективах повестки мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также о деятельности, развернутой после антитеррористических мероприятий.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам.