Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:26

Повстанцы-туареги на севере Мали заявили, что они взяли под контроль еще одну правительственную военную базу. Кровавая история восстания кочевников-туарегов, начавшаяся одиннадцать лет назад, и не думает заканчиваться, разбрасывая свои метастазы по всему Сахелю. Джихадисты, российский «Вагнер», боевики из Ливии и алжирцы – кого только нет в этом клубке, и каждый вносит свою лепту в тянущееся уже более десятилетия историю кровопролития в Сахеле.

Когда военная хунта в Мали в августе нынешнего года выдавила из своей страны миротворческую миссию ООН, понадеявшись на российскую ЧВК «Вагнер», о военных возможностях повстанцев-туарегов местные власти как-то особо не задумывались. В результате - сейчас теряют уже четвертую за последний месяц военную базу, а повстанческий альянс под названием «Координация движений Азавада» (англ. - CMA) не собирается ослаблять свой наступательный натиск. Пик успеха повстанцев пришелся на март-апрель 2012 года, когда они нанесли поражение малийским правительственным войскам и захватили Гао, стратегически важный город на берегу реки Нигер на северо-востоке Мали. Это произошло 31 марта, а менее чем через неделю повстанцы провозгласили независимое государство Азавад на севере Мали, сделав Гао столицей своей новой страны. Правда, на этом их полоса везения закончилась. Сначала против повстанцев выступили джихадистские группировки вроде «Ансар ад-Дин» («Движение защитников веры») и «Аль-Каида на земле исламского Магриба» (АКИМ), которым тоже хотелось немного Мали. Они отбили у туарегов Гао и захватили часть городков и деревень на многострадальном севере страны. Но потом пришли французы и немцы, которые показали и джихадистам, и туарегам, кто в пустыне хозяин, выбив их из всех более-менее заметных населенных пунктов.

Но колесо насилия уже набрало обороты и останавливаться не пыталось, процесс «войны всех против всех» был запущен. К удивлению европейцев, туареги сумели найти общий язык с джихадистами. Нет, не то, чтобы они стали союзниками, но количество взаимных нападений сократилось, а вот атаки на правительственные войска что с одной, что с другой стороны – резко возросли. И малийским военным пришлось воевать сразу на два фронта. Ситуацию усугубили еще и два военных переворота, 2020 и 2021 годов, и введенные после этого против нынешней хунты экономические санкции. Итог – вполне предсказуем: согласно индексу человеческого развития ПРООН экономика Мали занимает 186-е место из 191 страны мира (данные 2023 года). К тому же, сказалось «золотое проклятие», свойственное многим африканским странам: добыча золота здесь - третья по величине в Африке, которая, по разным оценкам, в 2021 году составила около 70 тонн. А еще здесь ведется разведка и добыча алмазов, фосфатов, меди, лития, цинка, свинца, олова, урана, тантала и марганца. С такими запасами Мали просто обречена была стать полем битвы для внешних игроков, таких как Китай, Франция, Эмираты, и уже год как – Россия, которую в этой стране интересует только золото и алмазы.