Премьер Великобритании: ХАМАСу надо верить не больше, чем Кремлю

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время обсуждения в парламенте ситуации в секторе Газы и в Израиле заявил, что Лондон не должен делать выводы, пока не имеет на руках всех фактов.

«Мы должны верить ХАМАСу не больше, чем Кремлю», - подчеркнул Сунак.

Это фраза прозвучала в ответ на просьбу Стивена Крэбба, который призывал премьер-министра Риши Сунака заявить о своей поддержке Израиля на фоне всплеска антисемитизма в Соединенном Королевстве.

Отметим, что Риши Сунак намерен посетить Израиль с визитом солидарности в четверг, 19 октября. По данным СМИ, он также в рамках ближневосточного турне планирует посетить Иорданию и Египет.