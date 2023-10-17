«Азеррейл» обыграл украинок и вышел в основной раунд Кубка Челлендж
Азербайджанский женский волейбольный клуб «Азеррейл» вышел в основную стадию Кубка Челлендж.
В квалификационном раунде наша команда дважды обыграла украинскую «Балту». Оба матча прошли в Баку и завершились со счетом 3:0 в пользу бакинок.
Результаты партий вчерашнего матча – 25:18, 25:18, 25:18. А сегодня наша команда выиграла со счетом 25:23, 25:15, 25:19.
В основном раунде (1/16 финала) «Азеррейл» сыграет с испанской командой «Аварка де Меньорка».