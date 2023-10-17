Президент Сербии о главе азербайджанской компании «AzVirt»: «Это человек слова!» наши за бугром
На днях состоялось открытие автомагистрали Рума-Шабац, которая считается главной транспортной артерией дорожной инфраструктуры Сербии и частью проекта автотрассы Рума-Шабац-Лозница, к реализации которого азербайджанская компания «AzVirt» приступила в 2019 году.
В торжественной церемонии открытия участвовали президент Республики Сербия Александар Вучич, премьер-министр страны Ана Брнабич, члены Кабинета министров, посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев, руководство ООО «AzVirt», представители сербской общественности.
Выступая на церемонии открытия, президент Вучич подчеркнул огромную важность ввода в эксплуатацию автомагистрали Рума-Шабац, поблагодарил руководство азербайджанской компании за качественную работу и выразил уверенность в том, что и строительство 25-километровой автотрассы Шабац-Лозница компания «AzVirt» так же завершит в кратчайшие сроки, до конца 2024 года.
«Я действительно очень доверяю вам, - сказал президент Сербии, обращаясь к генеральному директору «AzVirt» Камилю Алиеву. - Большое спасибо за ваш самоотверженный труд, являющийся прекрасным доказательством дружбы между Сербией и Азербайджаном. Руководитель «AzVirt» - человек слова, а его компания отлично работает. Я благодарю наших азербайджанских друзей за ответственное и качественное выполнение работы».
В ответном слове Камиль Алиев дал высокую оценку успехам сербских и азербайджанских строителей, которые со значительным опережением графика ввели в эксплуатацию автодорогу Рума-Шабац и мост.
«Для нас большая честь участвовать в расширение дорожной сети Сербии, - подчеркнул генеральный директор «AzVirt». - За последние годы мы сделали все возможное, чтобы подтвердить репутацию надежного партнера правительств Сербии и Азербайджана, оправдывать оказанное нам доверие и выполнить все договорные обязательства в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Все эти годы, даже в условиях пандемии, мы работали не покладая рук, потому что хотели остаться в памяти народа Сербии высоким качеством построенных нами автотрасс. В этой работе нас вдохновляло понимание того, что, сооружая современные дороги, компания «AzVirt» параллельно прокладывает на долгие годы мост дружбы между народами Азербайджанской Республики и Республики Сербия. Я искренне благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и президенту Сербии Александру Вучичу за их поддержку в развитии двусторонних отношений и разработке новых совместных проектов».
Следует отметить, что «сербский проект» компании «AzVirt» длится уже более десяти лет. В 2012-2016 годах «AzVirt» качественно построила сорокакилометровую автотрассу Лига-Прелина, которая стала одиннадцатым по счету транспортным коридором, соединившим Сербию с Черногорией. Участок длиной свыше 40 километров, включавший 4 тоннеля и 66 мостов, был сдан в эксплуатацию с высоким качеством.
А в июне нынешнего года компания завершила строительство кольцевой дороги вокруг столицы Сербии, Белграда.
Отметим, что деятельность компании «AzVirt» за рубежами Азербайджана не ограничивается территорией Республики Сербия.
Так, в Кыргызстане компания «AzVirt» успешно реконструировала 70-километровый участок дороги Маданият-Жалал-Абад на автотрассе Бишкек-Ош, в Украине продолжает строительство участка автотрассы Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, а на днях в Азербайджане завершила строительство участка платной дороги Баку-Губа-Российская Федерация из Яшмы в Сиязанский района (длина дороги составляет 60 км).
Не случайно «AzVirt» признан самой эффективной азербайджанской компанией за рубежом. Осуществляя свою деятельность в четком соответствии с принципами межгосударственных отношений Азербайджана, «AzVirt», по сути, является послом нашей страны, внося своей профессиональной деятельностью достойный вклад в формирование в мире положительного имиджа Азербайджанской Республики.
Столь же эффективна деятельность компании и в своей стране. Историческая победа Азербайджана во Второй Карабахской войне дала руководству и сотрудникам «AzVirt» шанс в полной мере проявить на освобожденных от оккупации землях Карабаха не только свои лучшие профессиональные качества, но и высокое чувство патриотизма, которое позволило компании проложить дорогу Победы Физули-Шуша, в рекордно короткие сроки сдать в эксплуатацию международный аэропорт Физули, построить современный аэропорт в Зангилане, ставший неотъемлемой частью Зангезурской экономической зоны, участвовать в строительства автотрасс Горадиз-Джебраил-Зангелан-Агбенд, Кельбаджар-Лачин, Физули-Гадрут.
В настоящее время компания «AzVirt» продолжает работы по строительству международного аэропорта Лачин, нового аэровокзального комплекса и новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту Гейдар Алиев, новых взлетно-посадочных полос в аэропортах Гянджи, Закаталы, Габалы, Ленкорани, автотрассы «Беюкшорский круг – Международный аэропорт Гейдар Алиев», дорог и мостов вокруг Олимпийского стадиона в Баку.
«Их работа может служить примером для других», «Азербайджанцы показали всем, как надо работать!» - с такими заголовками вышли ведущие газеты Республики Сербия в день, когда «AzVirt» завершила строительство автотрассы, соединившей Сербию с Черногорией.
Эти слова по праву должны быть вписаны в историю «AzVirt» как переломный момент, после которого Европа, куда так долго и последовательно прокладывала дорогу ведущая компания Азербайджана, сегодня уже сама может многому у нее поучиться.