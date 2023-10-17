На днях состоялось открытие автомагистрали Рума-Шабац, которая считается главной транспортной артерией дорожной инфраструктуры Сербии и частью проекта автотрассы Рума-Шабац-Лозница, к реализации которого азербайджанская компания «AzVirt» приступила в 2019 году.

Выступая на церемонии открытия, президент Вучич подчеркнул огромную важность ввода в эксплуатацию автомагистрали Рума-Шабац, поблагодарил руководство азербайджанской компании за качественную работу и выразил уверенность в том, что и строительство 25-километровой автотрассы Шабац-Лозница компания «AzVirt» так же завершит в кратчайшие сроки, до конца 2024 года.

«Я действительно очень доверяю вам, - сказал президент Сербии, обращаясь к генеральному директору «AzVirt» Камилю Алиеву. - Большое спасибо за ваш самоотверженный труд, являющийся прекрасным доказательством дружбы между Сербией и Азербайджаном. Руководитель «AzVirt» - человек слова, а его компания отлично работает. Я благодарю наших азербайджанских друзей за ответственное и качественное выполнение работы».

В ответном слове Камиль Алиев дал высокую оценку успехам сербских и азербайджанских строителей, которые со значительным опережением графика ввели в эксплуатацию автодорогу Рума-Шабац и мост.

«Для нас большая честь участвовать в расширение дорожной сети Сербии, - подчеркнул генеральный директор «AzVirt». - За последние годы мы сделали все возможное, чтобы подтвердить репутацию надежного партнера правительств Сербии и Азербайджана, оправдывать оказанное нам доверие и выполнить все договорные обязательства в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Все эти годы, даже в условиях пандемии, мы работали не покладая рук, потому что хотели остаться в памяти народа Сербии высоким качеством построенных нами автотрасс. В этой работе нас вдохновляло понимание того, что, сооружая современные дороги, компания «AzVirt» параллельно прокладывает на долгие годы мост дружбы между народами Азербайджанской Республики и Республики Сербия. Я искренне благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и президенту Сербии Александру Вучичу за их поддержку в развитии двусторонних отношений и разработке новых совместных проектов».