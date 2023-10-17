Специалист Минздрава советует соленую воду и паровую баню с ромашкой

Безрецептурные лекарства не всегда бывают безопасными. Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава Закир Гулиев в прямом эфире на официальной странице министерства в Instagram.

«Даже пастилки, используемые при ангине, способны уничтожить бактериальную флору слизистой оболочки. А использование назальных спреев от насморка в течение более 1 недели может привести к пересушиванию слизистой оболочки носа. Опрыскивание носа соленой водой и паровая баня с ромашкой безопаснее и помогут вам лучше дышать», - сказал специалист.

Причины ослабления иммунной системы, по словам Гулиева, могут быть разными. Среди них — как хронические заболевания, так и нездоровый образ жизни:

«Чрезмерное потребление углеводов, сахара и красного мяса, рафинированных продуктов с низким содержанием клетчатки, насыщенных жиров, соли, добавленных продуктов и упакованных продуктов может ослабить иммунную систему. Частое и чрезмерное употребление таких продуктов приводит к усилению воспалений в организме и развитию заболеваний. Поэтому необходимо употреблять больше фруктов и овощей, богатых витаминами, минералами и антиоксидантами и молочных продуктов».

«Нерегулярный режим сна, постоянный стресс, употребление алкоголя и никотина, малоподвижный образ жизни оказывают серьезное негативное влияние на иммунную систему человека.

Даже если правильного питания и здорового образа жизни недостаточно для защиты от инфекций, они укрепляют иммунную систему, хорошо влияют на настроение и тело», - добавил специалист.