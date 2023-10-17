Немецкий телеканал будут судить в Турции за поддержку Израиля

Турецкоязычное издание немецкой государственной телекомпании Deutsche Welle будут судить в Турции за оправдание «военных преступлений Израиля», сообщил председатель Высшего совета по телерадиовещанию Турции Эбубекир Шахин.

«Этот международный вещатель, разрушающий принципы универсального вещания и не знающий границ и правил, спешит исказить правду своими манипулятивными и нереалистичными новостями. Наш Верховный совет инициировал необходимый юридический процесс в отношении незаконных передач», - заявил Шахин, комментируя статью DW.

В вышеупомянутой статье говорится, что действия Израиля - не военное преступление, а призыв еврейского государства покинуть северную Газу - не военное преступление, а принцип предосторожности.