«Сабах» играет в Кубке Европы против черногорцев

Азербайджанский баскетбольный клуб «Сабах» в эти минуты проводит первый матч регулярного сезона Кубка Европы ФИБА.

В черногорском городе Бар чемпион нашей страны играет с командой «Морнар». После первой четверти счет 22:22.

Также в группе с нами турецкий «Бахчешехир» и чешская «ЕРА Нимбурк».

По итогам двухкругового турнира в десяти группах в следующий раунд выйдут победители групп и шесть лучших команд, занявших 2-е места. 16 клубов вновь будут поделены на группы. На этот раз групп будет четыре.

Следующий матч «Сабах» проведет 25 октября в Баку против турецкой команды.

Напомним, «Сабах» пробился в регулярный сезон через квалификацию, где обыграл соперников из Нидерландов, Северной Македонии и Румынии.