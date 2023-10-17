Американским чиновникам в Турции посоветовали сидеть дома ВИДЕО
Госслужащим США рекомендовано снизить до минимума передвижения по Турции на фоне протестов в связи с ситуацией в секторе Газа, сообщают зарубежные СМИ.
Сообщается, что консульство США в Адане будет закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления. Граждане США могут перенести свои встречи в посольстве США в Анкаре.
Отмечается, что сегодня у консульства США в Стамбуле запланирован антиамериканский протест - в 21:30 по местному времени. Антиизраильский протест пройдёт у израильского консульства в 22:30.
Тем временем партия турецких марксистов TÖP начала шествие к израильскому консульству в поддержку Палестины.
October 18, 2023
Ранее сообщалось, что более 60 человек, в основном сотрудники полиции, были ранены рано утром в среду после того, как группа людей ночью забросала здание генконсульства Израиля камнями, палками и фейерверками.