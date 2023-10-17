Меморандум был подписан председателем правления AQTI Али Набиевым и проректором ADA Фаризом Исмаилзаде. Документ предусматривает развитие научно-практических связей, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве, обеспечение подготовки квалифицированных кадров и обмен опытом в областях, представляющих взаимный интерес.

Согласно меморандуму, профессора и профессорско-преподавательский состав университета будут задействованы в составе научного комитета института в целях укрепления научного потенциала AQTI и расширения его деятельности. Учитывая международный опыт в области пищевой безопасности, здоровья животных и растений, между AQTI и университетом ADA будет налажено сотрудничество в направлении разработки новых учебных программ для разных уровней образования. Также будет осуществляться обмен знаниями и опытом в области научного обоснования оценки рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов, магистранты и докторанты будут привлечены к научным исследованиям.

На основе взаимного сотрудничества будут разрабатываться и реализовываться научно-исследовательские работы и совместные проекты. Бакалавры, магистранты и докторанты университета ADA будут привлекаться к научно-исследовательским работам института, будет поддерживаться назначение научных руководителей, консультантов и оппонентов. Кроме того, по заранее определенным темам между AQTI и ADA будут проводиться семинары и тренинги, а студенты будут участвовать в программах стажировок. Будут организованы совместные научно-практические и научно-методические конференции, симпозиумы и другие мероприятия. На регулярной основе будет осуществляться обмен информацией и проводиться работа в направлении информирования сторон в соответствующей сфере деятельности.