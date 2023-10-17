В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось мероприятие, посвященное 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева на тему «Роль Гейдара Алиева в сохранении независимости Азербайджана».

В мероприятии приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, председатель Хатаинской районной организации партии «Ени Азербайджан» Вугар Рагимзаде, ответственные лица аппарата министерства, руководители и сотрудники организаций, входящих в структуру МЧС.

Этибар Мирзоев, выступая на мероприятии, подчеркнул, что сохранение государственной независимости, которая является самым большим богатством азербайджанского народа, - долг каждого гражданина. Он отметил весомый вклад Гейдара Алиева в становление и развитие современного азербайджанского государства. И отметил, что политика общенационального лидера сегодня успешно продолжается нынешним руководством страны.

Говоря о 44-дневной Отечественной войне и 23-часовой локальной антитеррористической операции, замминистра отметил, что полное обеспечение государственного суверенитета Азербайджана являются уникальным примером героизма и вписаны в золотые страницы истории страны.

Другие выступавшие на мероприятии рассказали о важности исторической миссии национального лидера в сохранении независимости государства и развитии нашей государственности, рассказали о его бесценных заслугах перед азербайджанским народом.