Фархад Мамедов, автор haqqin.az 22:42

Выступление Никола Пашиняна на сессии Европарламента, прошедшей на днях в Страсбурге, вызвало возмущение не только в Баку, но и в Москве.

Как уже сообщалось, МИД Азербайджана отреагировал на очередной популистский выпад премьер-министра Армении, в котором Пашинян обвинил нашу страну в проведении «этнической чистки» в Карабахе и во «вмешательстве на территории Армении по подстрекательству иностранных сил». Москву же возмутила та часть выступления премьер-министра, в которой Пашинян, не называя имен, обвинил Россию в попытках осуществить в Армении государственный переворот, в невыполнении союзнических обязательств и непредотвращении «этнической чистки» в Карабахе. В заявлении «высокопоставленного источника» в Москве, на который ссылаются информационные агентства ТАСС и РИА Новости, критика в адрес Пашиняна содержала выражения, выходящие за рамки дипломатического этикета. В частности, Кремль обвинил армянского премьера в «безответственности и провокации», подчеркнув, что Пашинян «семимильными шагами превращается в следующего Зеленского».

Понятно, что речь вовсе не о сравнении Пашиняна с президентом Владимиром Зеленским – лидером Украины, которая почти два года мужественно сопротивляется полномасштабному военному вторжению России. Скорее, Москва устами «высокопоставленного источника» предупреждает Армению, что её может постичь участь Украины. Впрочем, подобного рода «уведомления» власти Армении и раньше получали от России как по открытым, так и по закрытым каналам. Словом, речь Пашиняна в Страсбурге резко обострила и без того крайне напряженные отношения между Ереваном и Москвой. Тем временем, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, вдохновленный выступлением Пашиняна, призвал Армению «пойти ва-банк» против России, немедленно начать процедуру выхода из ОДКБ и Евразийского экономического союза, а также выдворить из страны 102-ю базу и подать заявку на членство в НАТО и в Евросоюзе. Ссылаясь на собственный опыт, Саакашвили предупредил, что если в ближайшее время Пашинян это не сделает, то Путин уничтожит и его, и Армению.

В этой связи повышенный интерес вызывает реакция армянской оппозиции. В частности, в СМИ и социальных сетях активно дискутируется вопрос, отказалась ли она от тактики уличных протестов как способа свергнуть Пашиняна и захватить власть в стране? По последней информации, после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом «Оппозиционный альянс», созданный Вазгеном Манукяном и прочими «пережитками 90-х», планирует реорганизовать и пересмотреть методы борьбы и тактику уличных протестов, направленных на свержение правительства Пашиняна. В то же время, до сих пор нет никаких новостей об Аршаке Карапетяне - бывшем министре обороны Армении, который после очередного провала традиционно пророссийской оппозиции вышел на политическую сцену в качестве нового «спасителя нации». Напомним, что в начале октября Карапетян выступил с видеообращением, в котором заявил, что создал «национально-освободительный фронт, чтобы спасти от Пашиняна Армению и армянский народ», и что «вскоре армянский народ увидит, на что способно это движение». С тех пор прошло без малого две недели, а информации о работе Карапетяна в статусе «спасителя нации» пока нет. Активность проявляет лишь Геворг Геворкян - участник Карабахской войны, бывший полевой командир и общественный деятель, присоединившийся к «Армянскому национальному фронту» Карапетяна. Арман Бабаджанян, один из наиболее заметных прозападных политиков Армении, возглавляющий партию «Во имя Республики», заявил в интервью местным телеканалам, что Карапетян – это провокатор и агент.

«Мне известно, каким провокатором является Аршак Карапетян, и какие последствия для Армении имели его визиты в Карабах в качестве министра обороны, - заявил Бабаджанян. - Я был у Карапетяна в кабинете в момент, когда он принимал одно из таких решений… Этот человек не способен генерировать политические процессы на территории Армении». Назвав «убогими» попытки России захватить власть в Армении посредством своих ставленников, Бабаджанян заявил, что только Запад способен гарантировать Армении территориальную целостность, тогда как «Россия целиком играет на стороне Азербайджана», добавив, что Армения должна безотлагательно выйти из ОДКБ и «других враждебных альянсов». К слову, на фоне последних событий в Армении резко активизировались и другие «спасители нации». Один из них, предприниматель Мгер Аветисян, называющий себя главным координатором международного движения «Бессмертный полк», рассказывает о Доме русской книги, открытом им недавно в Зангезуре, и публикует фотоснимки, на которых он запечатлен вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым и вице-премьером Алексеем Оверчуком,