Сколько граждан воспользовались услугами ASAN

В январе-сентябре 2023 года ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) оказало гражданам 294 095 услуг через центры ASAN Kommunal и службы ASAN, сообщили в «Азеригаз».

Согласно информации, гражданам оказано 20 видов услуг в 3 центрах ASAN Kommunal, а также в 16 центрах службы ASAN в Сумгаите и регионах (в Шамахе, Кюрдамире, Гяндже, Масаллы, Имишли, Сабирабаде, Сальяне, Товузе, Мингячевире, Агджабеди, Барде, Губе, Шеки, Балакяне и Габале).