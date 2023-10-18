Турецкая делегация во главе с министром семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, делегация посетила Центр DOST №1, где ознакомилась с предоставляемыми услугами. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал гостей о преимуществах концепции DOST.

Затем состоялась церемония подписания плана действий на 2024-2025 годы между Министерством труда и социальной защиты Азербайджана и Министерством семьи и социальных услуг Турции.