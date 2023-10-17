Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире заявил, что Россия «научится» сбивать ракеты ATACMS, которые Украина получила от США и успешно применила для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске.

«Но речь о другом. Речь о том, что американцы считают, что им все можно. Они поставили ATACMS - теперь все, что нужно врагам Америки, надо поставить. Чтобы ни одной точки в мире не было, чтобы у этих неоколониальных тварей не горела земля», - разошелся пропагандист.

Ранее президент России Владимир Путин предложил США забрать все свое вооружение у украинцев, включая ATACMS.