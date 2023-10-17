Американский конгрессмен размахивает израильским флагом видео; обновлено 01:25

Конгрессмен Брэндон Уильямс вышел к ворвавшимся в Капитолий протестующим и стал размахивать перед ними израильским флагом.

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В здание Капитолия США прорвались протестующие, которые требуют немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Полиция работает над тем, чтобы разогнать толпу, уже задержано несколько человек.