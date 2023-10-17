Американский конгрессмен размахивает израильским флагом видео; обновлено 01:25
Конгрессмен Брэндон Уильямс вышел к ворвавшимся в Капитолий протестующим и стал размахивать перед ними израильским флагом.
October 18, 2023
*** 01:04
В здание Капитолия США прорвались протестующие, которые требуют немедленного прекращения огня в секторе Газа.
Полиция работает над тем, чтобы разогнать толпу, уже задержано несколько человек.
October 18, 2023
October 18, 2023
October 18, 2023
October 18, 2023
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