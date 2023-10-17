У турок траур
В Турции объявлен трехдневный траур по погибшим после обстрелов в секторе Газа, соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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В Турции объявлен трехдневный траур по погибшим после обстрелов в секторе Газа, соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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