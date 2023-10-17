Записал: Джейхун Наджафов, собкор 01:44

Подозрения об участии России в подготовке нападения ХАМАС на израильские поселения 7 октября стали получать подтверждения. Об этом haqqın.az рассказал известный американский политолог и журналист Дэвид Саттер. По данным The Wall Street Journal и других авторитетных американских изданий, решение об атаке 7 октября было принято на встрече представителей ХАМАС, «Хезболлы» и политического руководства Ирана. По словам Саттера, версия о том, что Тегеран якобы был не в курсе готовящейся атаки против Израиля, не выдерживает критики. Что лишь подтверждает отказ президента Путина выразить соболезнование жертвам атаки боевиков ХАМАС.

«Путин, который имеет теснейшие связи с иранским режимом, поставляющим России дроны «Шахед» и ряд компонентов, используемых в производстве конвенционального оружия, прекрасно понимал, что убийство в приграничных с Газой поселках почти полутора тысяч мирных израильтян, захват заложников и зверская расправа над безоружными гостями музыкального фестиваля была сугубо иранским проектом, - считает Дэвид Саттер. – А потому, не желая нанести Ирану публичное оскорбление, президент России не стал соболезновать израильтянам». Помимо этого, эскалация напряженности на Ближнем Востоке, безусловно, в интересах России, поскольку ужасная резня, устроенная боевиками ХАМАС, на какое-то время отвлекла внимание мировой общественности, и в первую очередь США, от войны в Украине, а также отодвинула на второй план все другие военные конфликты. «Тем не менее, - сказал Саттер, - я убежден, что США выполнят свои обязательства как в отношении Израиля, так и Украины. Передышки у Путина не будет». Саттер также добавил, что на фоне сообщений об инструкторах ЧВК «Вагнер», помогающих в подготовке боевиков «Хезболлы» на территории Ливана и Сирии, его бы не удивила информация об участии российских специалистов в подготовке и реализации кровавых событий 7 октября.

«Отсутствие со стороны России осуждения действий ХАМАС и, в частности, предложенный Москвой проект резолюции ООН, в которой не было ни слова осуждения террористов ХАМАС, в корне меняет позицию еврейского государства в отношении российской агрессии в Украине, - считает Дэвид Саттер. – Просто следует принять во внимание, что из-за вероятности войны с ливанской и сирийской «Хезболлой» Израиль в своих контактах с Москвой действовал с максимальной осторожностью. Ведь Иран, расположенный от Израиля на расстоянии почти две тысячи километров, может напасть на еврейское государство только через территорию Сирии, где наличествует крупный воинский контингент России. Которая при определенных обстоятельствах вполне может посодействовать быстрому продвижению иранских сил к границе с Израилем. Следует также учитывать, что по причинам, о которых я уже говорил, Путин в данное время находится в зависимом положении от Тегерана. Отсюда и максимальная сдержанность «узкого кабинета» Нетаньяху, члены которого, судя по всему, не сомневаются в том, что Россия либо участвовала, либо по меньше мере была в курсе готовящейся атаки на Израиль». По мнению американского политолога, риск трансформации войны Израиля с ХАМАС в полномасштабную войну с Ираном достаточно высок. «Я бы удивился, если бы Израиль ограничил в будущем ответ на кровавые события 7 октября ударами только по инфраструктурам ХАМАС и «Хезболлы», - считает Саттер. - У Израиля есть вопросы к ядерной программе Ирана, лидеры которого неоднократно обещали стереть еврейское государство с лица земли. Пока Израиль не предпринимал ничего, что говорило бы о возможном нанесении удара по предприятиям Ирана, связанным с разработкой атомного оружия. В то же время мы не знаем, как будут развиваться дальнейшие события в войне Израиля с ХАМАС. Вполне логично, что в случае вступления в войну «Хезболлы» и расширения зоны боевых действий Израиль решит уничтожить в Иране заводы по обогащению урана».

Политолог отмечает, что пока ему непонятны изначальные цели стоящего у берегов Израиля американского флота, в состав которого входят два крупнейших авианосца ВМФ США. Официально эта армада пришла на помощь израильтянам в отражении террористической атаки. «Белый дом не дал ясного ответа на вопрос, какой именно будет военная помощь в случае вовлечения в войну ливанской «Хезболлы», - пояснил Саттер. - В частности, мы не знаем, будут ли американские самолеты бомбить Южный Ливан. Известно лишь, что ЦАХАЛ полностью готов к отражению удара со стороны «Хезболлы» и предупредил официальный Бейрут, что в случае начала военных действий Израиль объявит войну не «Хезболле», а Ливану». Говоря о роли Ирана, эксперт отметил, что весь мир видел, как аятолла Али Хаменеи обнимался в Тегеране с лидерами ХАМАС, на совести которых убийство почти полторы тысячи мирных граждан Израиля. «От этих людей можно ожидать всего, что угодно, - считает американский политолог. – К сожалению, по-прежнему неясно, как поступят США в случае, если в войну с Израилем будут вовлечены ряд других стран региона. Сейчас власти Ирана и руководство ХАМАС считают выгодными для себя события, начало которым положила атака 7 октября, поскольку они расшатывают статус-кво в регионе, который еще недавно казался незыблемым. Их следующий шаг - спровоцировать на Ближнем Востоке большую войну, которая вынудит Израиль воевать одновременно на три или даже на четыре фронта. Тот факт, что на алтарь этой кровавой цели будут положены десятки, если не сотни тысяч молодых палестинцев, религиозное руководство Ирана не волнует вообще. Что уже перестало удивлять, ведь эти религиозные фанатики всегда проповедовали исключительно культ смерти, причем как в отношении «неверных», так и в отношении мусульман-шиитов.