В Израиле предупредили о месяцах войны с ХАМАС

«Это займет много времени. Война на юге — а если понадобится, то и на севере или где-либо еще — может занять месяцы, а восстановление займет годы. Только когда [восстановление] будет завершено, мы одержим победу», — сказал он.

Война Израиля с палестинским движением ХАМАС может занять месяцы, цель — не только победить боевиков, но и гарантировать, что южная часть страны «будет на 100% раем». Об этом заявил член чрезвычайного правительства, бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц, пишет The Times of Israel.

По сведениям израильского издания, неофициально власти США призывают Израиль не начинать военную операцию против группировки «Хезболла», которая базируется в Ливане, к северу от страны. Вашингтон признает право Израиля отвечать на участившиеся обстрелы с ливанской территории, пояснили собеседники, однако внезапность нападения ХАМАС на израильский юг вызвала опасения у американских чиновников. По их мнению, неосторожный ответ ЦАХАЛ на обстрелы со стороны «Хезболлы» может спровоцировать эскалацию.

В Палате представителей США подготовят законопроект на случай эскалации войны Израиля с «Хезболлой» и другими арабскими группировками, получающими поддержку от Ирана. «Надеюсь, мне никогда не придется подписывать этот законопроект. Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется», — отметил глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Иран ранее назвал планируемую Израилем наземную операцию в секторе Газа красной линией для себя и отмечал, что в вопросе вступления в войну на стороне ХАМАС допускается «любая возможность». Иранский МИД заявлял, что если полномочия ООН по предотвращению конфликта не будут задействованы, «возможность открытия новых фронтов против режима [в Израиле] неизбежна».