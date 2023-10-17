Эстония купит у Турции бронетранспортеры на миллионы евро

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) подписал договоры с турецкими компаниями Nurol Makina и Otokar о закупке балтийской республикой 234 колесных бронетранспортеров на 200 миллионов евро.

Как сообщил Государственный центр оборонных инвестиций, бронетранспортеры пойдут на оснащение 2-й пехотной бригады, кроме того, часть машин будет направлена на усиление 1-й пехотной бригады. Первые машины поступят в конце 2024 года. Срок поставок составляет десять лет.

«Закупка 230 колесных бронемашин турецкого производства существенно улучшит безопасность Эстонии и повысит боеготовность наших подразделений. Массовые закупки дополняют и диверсифицируют оборонное сотрудничество Эстонии с Турцией», - прокомментировал сделку президент Эстонии Алар Карис.

Накануне министр обороны Эстонии Ханно Певкур и прибывший с однодневным визитом министр обороны Турции Яшар Гюлер также подписали протокол о намерениях, касающийся сотрудничества в оборонной промышленности двух стран.