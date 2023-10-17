Закир Гасанов в Узбекистане
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершает официальный визит в Узбекистан.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Министерства обороны Азербайджана, визит проходит по приглашению министра обороны Узбекистана генерал-лейтенанта Баходира Курбанова.
В ходе визита планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.