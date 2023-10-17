Байден выступит с обращением из-за войн в Украине и Израиле

Президент США Джо Байден планирует обратиться к нации в ближайшее время, сообщили в Белом доме. Темой обращения Байдена станут войны в Украине и между Израилем и исламским движением ХАМАС.

Как уточняет телеканал CNN со ссылкой на Белый дом, «большое выступление» американского президента должно состояться в четверг, 19 октября, в Овальном кабинете в 20:00 по местному времени (4:00 20 октября по бакинскому времени).

Отмечается, что в своей речи Джо Байден расскажет о реакции американских властей «на военные действия, ведущиеся Россией в Украине, и на террористические атаки ХАМАС на Израиль».

В Белом доме пояснили, что Байден выскажется о тех мерах, которые принимают США для помощи Израилю и Украине.

Подробное содержание предстоящего обращения президента Соединенных Штатов к нации пока не раскрывается.