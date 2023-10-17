10:00

В столице Азербайджана Баку продолжаются работы по расширению «зеленых поясов», восстановлению экологического баланса и защите окружающей среды. Управление озеленения при Исполнительной власти Баку проводит в различных районах столицы массовые работы по озеленению и посадке новых деревьев.

Особого внимания заслуживает тот факт, что за последние годы растительный мир столицы Азербайджана стал намного разнообразнее и ярче. Повсеместно высаживаются местные виды деревьев, адаптированные к климатическим условиям города. При этом, учитывая влияние глобальных изменений климата и дефицит поливной воды, опытные ландшафтные дизайнеры и флористы отдают предпочтение более устойчивым к засухе растениям, деревьям и кустарникам, которые не только подходят к местному климату, но и радуют глаз разнообразием листвы и цветов.

Как сообщили в Управлении по озеленению при Исполнительной власти столицы, в течение нынешнего сезона в Баку будут высажены ленкоранская акация, цезалпиния, глициния, яркие цветы которых придадут городу особую красоту и привлекательность.

В первую очередь, новые кусты появятся в наиболее популярных местах гуляний и отдыха бакинцев – в Центральном и Зимнем парках, в парках Ататюрка и Низами, а также вдоль главных проспектов и улиц столицы.