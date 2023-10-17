Согласно сообщению пресс-службы СГБ Азербайджана, армянскими незаконными вооруженными формированиями, действовавшими в Карабах ском регионе Азербайджанской Республики, были применены радиопомехи против навигационных систем гражданских воздушных судов, принадлежащих ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» и иностранным авиакомпаниям, которые выполняли полеты, используя воздушное пространство Азербайджана. Об этом неоднократно сообщалось международному сообществу.

В ходе мероприятий в СГБ Азербайджана по расследованию террористических и иных преступлений, совершенных армянскими НВФ в Карабахском регионе Азербайджана, наряду с другими специальными техническими средствами, находившимися в распоряжении НВФ, которые были разоружены в результате антитеррористических мероприятий локального характера, были обнаружены и «Полюс-21М» иностранного производства, комплексы радиоэлектронной борьбы типа «Репеллент-1», установленные кустарным способом на грузовом автомобиле.

Согласно тактико-техническим показателям, комплекс «Полюс-21М» используется для ограничения поступления сигналов от спутниковых навигационных систем типа GPS, QLONASS, Galileo, Beidou и создания радиопомех объектам на расстоянии до 150 км.

Комплекс «Репеллент-1» осуществляет обнаружение и отслеживание сигналов каналов управления и передачи информации средств радиосвязи воздушных объектов на расстоянии до 35 км с определением их местоположения, направления, скорости в пространстве, создание радиопомех в работе систем управления и навигации, а также от комплексов радиоэлектронной борьбы до объектов с навигационных спутников GPS и QLONASS.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия.