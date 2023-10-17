Muğan Bank закрыли

19 октября 2023 года Центральный банк Азербайджана отозвал лицензию у Muğan Bank. В банк назначен временный администратор.

Основной причиной отзыва лицензии стало то, что «совокупный капитал банка меньше минимального требования в 50 млн манатов, а коэффициент его адекватности составляет менее 3%». Также утверждается, что банк не обеспечивает надежную и пруденциальную деятельность.

Данное решение принято на основании статей 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 закона «О банках». На данный момент у Muğan Bank отозвана лицензия, назначен временный администратор и идет процесс ликвидации кредитной организации через банкротство. Все управленческие полномочия банка перешли к временному администратору.

Muğan Bank занимает 1,4% в активах банковской системы Азербайджана, 2% в кредитном портфеле и 1,3% в обязательствах сектора. Отзыв лицензии не влияет на стабильность банковского сектора страны. Об этом говорится в заявлении ЦБА.

Согласно последней отчетности банка на 1 октября 2023 года, общий объем застрахованных вкладов достиг 216,7 млн манатов. При этом 99,9% вкладчиков получат компенсацию.