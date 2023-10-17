Британский премьер в Израиле

Анонсирование его визита состоялось накануне вечером. В планах Сунака — встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Исааком Херцогом. Продолжительность визита составит два дня, и в рамках этого визита британский премьер также посетит другие страны региона.

В официальном заявлении перед визитом Сунак утверждает: «Смерть каждого мирного гражданина — это трагедия, а, начиная с ужасающего теракта, совершенного ХАМАС, погублено уже слишком много жизней. Удар по больнице Аль-Ахли должен стать переломным моментом для всего мира, толчком к тому, чтобы вместе избежать опасной эскалации конфликта. Я позабочусь о том, чтобы Соединенное королевство было в авангарде этих действий».

Следует отметить, что 18 октября в Израиле побывал президент США Джо Байден, а 17 октября страну посетил канцлер Германии Олаф Шольц.