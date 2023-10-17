«Истребители в соответствии с разведданными Службы общей безопасности нанесли удар по главе военного отделения террористической организации «Комитеты народного сопротивления» в Рафахе Рафату Харбу Хусейну Абу Хилалю. В ходе боевых действий объектом нападения стали многочисленные террористы и боевики ХАМАС, которые возглавляли варварскую атаку в районы, окружающие сектор Газа. Более 10 террористов стали целью высокоточного удара с воздуха», - говорится в заявлении.

Израильские истребители нанесли удар по главе военного крыла радикальной группировки «Комитеты народного сопротивления» в Рафахе на юге сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Также сообщается, что «в течение дня ЦАХАЛ нанес удары по сотням террористических структур ХАМАС, в том числе по… пунктам запуска противотанковых ракет, шахтам туннелей, разведывательной инфраструктуре и дополнительным командным центрам. Также были поражены десятки минометных установок».

Кроме того, израильские СМИ сообщают, что в результате удара ЦАХАЛ убита Джамиля аш-Шанти, входившая в политбюро ХАМАС и являвшаяся депутатом парламента Палестинской автономии от движения, вдова Абдель-Азиза Рантиси, одного из основателей ХАМАС.

Она стала четвертым членом политбюро ХАМАС, убитым в ходе военной операции Израиля.