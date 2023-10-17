В Газе убита Джамиля аш-Шанти вдова одного из основателей ХАМАС
Израильские истребители нанесли удар по главе военного крыла радикальной группировки «Комитеты народного сопротивления» в Рафахе на юге сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
«Истребители в соответствии с разведданными Службы общей безопасности нанесли удар по главе военного отделения террористической организации «Комитеты народного сопротивления» в Рафахе Рафату Харбу Хусейну Абу Хилалю. В ходе боевых действий объектом нападения стали многочисленные террористы и боевики ХАМАС, которые возглавляли варварскую атаку в районы, окружающие сектор Газа. Более 10 террористов стали целью высокоточного удара с воздуха», - говорится в заявлении.
צה״ל ממשיך לתקוף כל העת ברחבי רצועת עזה. במהלך היממה האחרונה צה"ל, בהכוונת שב"כ, השמיד מאות תשתיות טרור של חמאס, מתוכן עשרות שנתקפו בשכונת ס'געיה. מאות תשתיות הטרור שהותקפו כוללות עמדות שיגור טילי נ"ט, פירי מנהרות, תשתיות מודיעין, חמ"לים מבצעיים ומפקדות נוספות>> pic.twitter.com/U2qr2NedNT— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023
Также сообщается, что «в течение дня ЦАХАЛ нанес удары по сотням террористических структур ХАМАС, в том числе по… пунктам запуска противотанковых ракет, шахтам туннелей, разведывательной инфраструктуре и дополнительным командным центрам. Также были поражены десятки минометных установок».
Кроме того, израильские СМИ сообщают, что в результате удара ЦАХАЛ убита Джамиля аш-Шанти, входившая в политбюро ХАМАС и являвшаяся депутатом парламента Палестинской автономии от движения, вдова Абдель-Азиза Рантиси, одного из основателей ХАМАС.
Она стала четвертым членом политбюро ХАМАС, убитым в ходе военной операции Израиля.