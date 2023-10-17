Россия отправила помощь Газе
Россия направила в сектор Газа 27 т гуманитарной помощи, груз доставит спецборт МЧС. Как передает РБК, об этом сообщило ведомство.
Спецборт Ил-76 вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт в египетском городе Эль-Ариш. Гуманитарную помощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа. Палестинцам доставят муку, сахар, рис и макаронные изделия.
В ведомстве добавили, что помощь организована по указанию президента Владимира Путина и поручению российского правительства.