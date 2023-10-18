Владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск назвал ложью информацию о том, что он якобы готов заблокировать соцсеть в Европе из-за закона о цифровых услугах. Об этом он сказал в X, комментируя публикацию Business Insider, которое со ссылкой на свои источники написало, что Маск рассматривает такую возможность.

«Еще одна совершенно лживая статья от Business Insider», — написал предприниматель.

10 октября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон написал Маску письмо, в котором заявил, что соцсеть X распространяет дезинформацию о палестино-израильской войне. В ответ бизнесмен сказал, что «все является открытым источником» в X и это подход, который Евросоюз, по его мнению, поддерживает. Бретон подчеркнул, что Маск «хорошо осведомлен» о лживом контенте и продвижении насилия в его соцсети, а предприниматель повторил, что администрация платформы «действует открыто».

Закон Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act — DSA) вступил в силу в августе 2023 года. В соответствии с ним такие цифровые гиганты, как Google, Facebook, Amazon и другие, несут юридическую ответственность за размещаемый на их платформах контент. В соответствии с документом, если сервисы, у которых более 45 млн активных пользователей, не будут исполнять требования DSA, это может обернуться штрафом в 6% от их мирового оборота.