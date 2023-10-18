Маск опроверг: «Еще одна лживая статья» обновлено 18:41
Владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск назвал ложью информацию о том, что он якобы готов заблокировать соцсеть в Европе из-за закона о цифровых услугах. Об этом он сказал в X, комментируя публикацию Business Insider, которое со ссылкой на свои источники написало, что Маск рассматривает такую возможность.
«Еще одна совершенно лживая статья от Business Insider», — написал предприниматель.
10 октября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон написал Маску письмо, в котором заявил, что соцсеть X распространяет дезинформацию о палестино-израильской войне. В ответ бизнесмен сказал, что «все является открытым источником» в X и это подход, который Евросоюз, по его мнению, поддерживает. Бретон подчеркнул, что Маск «хорошо осведомлен» о лживом контенте и продвижении насилия в его соцсети, а предприниматель повторил, что администрация платформы «действует открыто».
Закон Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act — DSA) вступил в силу в августе 2023 года. В соответствии с ним такие цифровые гиганты, как Google, Facebook, Amazon и другие, несут юридическую ответственность за размещаемый на их платформах контент. В соответствии с документом, если сервисы, у которых более 45 млн активных пользователей, не будут исполнять требования DSA, это может обернуться штрафом в 6% от их мирового оборота.
* * * 11:07
Американский предприниматель Илон Маск может заблокировать соцсеть X (бывший Twitter) в Европе. Об этом пишет издание Business Insider.
По информации издания, Маск все больше разочаровывается необходимостью соблюдать закон ЕС о цифровых услугах.
«Миллиардер Tesla, который год назад приобрел Twitter (теперь называется X) за 44 миллиарда долларов, обсуждал возможность простого закрытия доступности приложения в регионе или блокировки доступа к нему пользователей в Европейском союзе», — говорится в публикации.
До этого газета Politico писала, что Евросоюз начал расследование в отношении соцсети X с целью проверки факта распространения дезинформации по конфликту в Израиле.