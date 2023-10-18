SOCAR AQS сдаст первую наземную буровую скважину в Азербайджане

Для буровых работ используется гидравлическая буровая установка HH 300 от компании Drillmec. Генеральный директор SOCAR AQS Самир Моллаев подчеркнул значение буровых работ на суше для азербайджанской экономики: «Буровые работы на суше имеют большое значение для энергетической отрасли и экономики Азербайджана, поскольку способствуют получению дополнительных доходов и обеспечивают диверсификацию источников. Мы будем использовать наш проверенный опыт в области наземного бурения и передовые технологии для реализации этого важного проекта для всех заинтересованных сторон - клиента, страны и SOCAR AQS».

Партнерство с GL укрепляет позиции SOCAR AQS как лидера в бурении нефтяных и газовых скважин в Азербайджане. SOCAR AQS была основана в 2007 году и включает в себя Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), Nobel Energy и ООО «Апшерон Казма».