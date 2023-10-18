SOCAR AQS сдаст первую наземную буровую скважину в Азербайджане
Компания SOCAR AQS заключила соглашение о реализации проекта наземного бурения на нефтяном месторождении Бузовна-Маштага с ООО «Тагиев Оперейтинг Компани», дочерним предприятием GL LTD LLC - первой частной энергетической компанией Азербайджана.
Для буровых работ используется гидравлическая буровая установка HH 300 от компании Drillmec. Генеральный директор SOCAR AQS Самир Моллаев подчеркнул значение буровых работ на суше для азербайджанской экономики: «Буровые работы на суше имеют большое значение для энергетической отрасли и экономики Азербайджана, поскольку способствуют получению дополнительных доходов и обеспечивают диверсификацию источников. Мы будем использовать наш проверенный опыт в области наземного бурения и передовые технологии для реализации этого важного проекта для всех заинтересованных сторон - клиента, страны и SOCAR AQS».
Партнерство с GL укрепляет позиции SOCAR AQS как лидера в бурении нефтяных и газовых скважин в Азербайджане. SOCAR AQS была основана в 2007 году и включает в себя Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), Nobel Energy и ООО «Апшерон Казма».