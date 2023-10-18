В Баку начался громкий судебный процесс

Инара Рафикгызы, фото авт. 11:30

В связи с вооруженным инцидентом в гипермаркете «Браво», расположенном в Хатаинском районе Баку, начался судебный процесс в отношении обвиняемых Азера Мамедова, Даяната Гудратова, Ибрагима Ибрагимова, Сабухи Гурбанова, Бабека Искендерова и Ровшана Исмаилова. Как сообщает корреспондент haqqin.az, показания на суде дал обвиняемый Даянат Гудратов. Мужчина рассказал, что ему угрожал убитый при нападении Рухлан Исмаилов и что пойти «на дело» его заставили.

«Мы начали наблюдать за гипермаркетом с февраля. В день происшествия я первым вошел в «Браво» и открыл огонь. Потом Рухлан убил одного человека из пистолета и ранил другого. После я убежал, взял такси до поселка Бина. Поехал к своему другу Сабухи, переоделся», - рассказывает обвиняемый. По его словам, именно Исмаилов купил оружие и составил план ограбления: «Мы должны были забрать 400 тысяч манатов и уйти. Рухлан отдал бы мне половину денег. Другие обвиняемые в «деле» не участвовали. Стрелял я из страха, попал в банкомат. Когда огонь открыл Рухлан, я убежал». Обвиняемый также рассказал, что Исмаилов сначала хотел ограбить Kapitalbank, но потом передумал. И добавил, что с самого начала не был в восторге от планов своего приятеля, но боялся обращаться к правоохранителям. Судебный процесс продолжится 15 ноября.