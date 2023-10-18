В Баку начался громкий судебный процесс
В связи с вооруженным инцидентом в гипермаркете «Браво», расположенном в Хатаинском районе Баку, начался судебный процесс в отношении обвиняемых Азера Мамедова, Даяната Гудратова, Ибрагима Ибрагимова, Сабухи Гурбанова, Бабека Искендерова и Ровшана Исмаилова.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, показания на суде дал обвиняемый Даянат Гудратов. Мужчина рассказал, что ему угрожал убитый при нападении Рухлан Исмаилов и что пойти «на дело» его заставили.
«Мы начали наблюдать за гипермаркетом с февраля. В день происшествия я первым вошел в «Браво» и открыл огонь. Потом Рухлан убил одного человека из пистолета и ранил другого. После я убежал, взял такси до поселка Бина. Поехал к своему другу Сабухи, переоделся», - рассказывает обвиняемый.
По его словам, именно Исмаилов купил оружие и составил план ограбления: «Мы должны были забрать 400 тысяч манатов и уйти. Рухлан отдал бы мне половину денег. Другие обвиняемые в «деле» не участвовали. Стрелял я из страха, попал в банкомат. Когда огонь открыл Рухлан, я убежал».
Обвиняемый также рассказал, что Исмаилов сначала хотел ограбить Kapitalbank, но потом передумал. И добавил, что с самого начала не был в восторге от планов своего приятеля, но боялся обращаться к правоохранителям.
Судебный процесс продолжится 15 ноября.
Напомним, по информации Генпрокуратуры, в результате вооруженного нападения 4 марта на гипермаркет «Браво» был убит сотрудник управления военизированной охраны Минтранспорта Руфат Гашимов и тяжело ранен сотрудник Unibank Самир Шейдаев. Согласно заявлению, в ходе проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры совместных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что нападение организовали Ровшан Исмаилов, Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов. Оказавший сотрудникам полиции при задержании вооруженное сопротивление Рухлан Исмаилов был нейтрализован. Остальных арестовали, против них возбудили уголовные дела. При осмотре квартиры, где скрывался Исмаилов, были обнаружены и изъяты около 17 тысяч манатов и более 20 тысяч долларов США, а также огнестрельное оружие — AKS Lancaster-03, пистолеты Макарова, кольт и большое количество боеприпасов. У Даяната Гудратова обнаружили пистолет Blow TR 92D.